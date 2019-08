India: è morto l’ex ministro delle Finanze Arun Jaitley

- L’ex ministro delle Finanze dell’India Arun Jaitley è morto oggi a Nuova Delhi all’eta di 66 anni. Lo ha reso noto un comunicato stampa dell’All India Institute of Medical Sciences (Aiims), dove era ricoverato dal 9 agosto. Jaitley è stato al governo fino a maggio, quando ha annunciato che non avrebbe fatto parte del secondo esecutivo guidato da Narendra Modi per motivi di salute. L’anno scorso aveva subito un trapianto renale, intervento che lo aveva costretto ad annullare alcuni impegni internazionali e a lavorare da casa per il periodo della convalescenza. Quest’anno, tra gennaio e febbraio, ha trascorso diverse settimane negli Stati Uniti per accertamenti e terapie, secondo indiscrezioni della stampa indiana a causa di un sarcoma dei tessuti molli. (segue) (Inn)