Ucraina: Usa, congratulazioni a Kiev per Giornata indipendenza nazionale

- Il segretario di Stato statunitense, Mike Pompeo, si è congratulato con il popolo ucraino in occasione della Giornata dell’indipendenza nazionale. Lo si apprende grazie ad una nota diffusa oggi dal dipartimento di Stato, in cui viene ribadito nuovamente il sostegno di Washington al benessere, alla sicurezza e all’integrità territoriale dell’Ucraina. “Le elezioni parlamentari e presidenziali che hanno avuto luogo quest’anno mostrano ancora una volta quanto i cittadini siano determinati ad assicurare un futuro prospero e democratico al paese”, si legge nel documento, in cui l’Ucraina viene definita “un possibile esempio per gli altri paesi della regione”. (Was)