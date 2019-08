Libia: ministro Bashagha, nessun dialogo con Haftar prima del ritiro forze Lna da Tripoli

- Il Governo di accordo nazionale (Gna) guidato dal premier Fayez al Sarraj, non è disposto ad aprire un canale di dialogo con il generale Khalifa Haftar, comandante dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), prima del suo ritiro da Tripoli. Lo ha dichiarato il ministro dell’Interno del Gna, Fathi Bashagha, in un’intervista televisiva all’emittente “Libya al Ahrar” trasmessa oggi. "Il governo è pronto per una soluzione politica e per sedersi al tavolo di dialogo con le forze di Haftar dopo che si saranno ritirate dalle loro posizioni a Tripoli", ha dichiarato. Il ministro dell’Interno ha inoltre negato la notizia che nell'ultima riunione del gabinetto di governo vi siano state divergenze sui combattimenti a Tripoli tra coloro che vorrebbero proseguire i combattimenti e quelli che vorrebbero negoziare con Haftar per fermare gli scontri che dal 4 aprile scorso interessano la parte meridionale di Tripoli.(Lit)