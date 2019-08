Moldova: presidente parlamento, necessario rafforzare cooperazione con la Russia

- La Moldova dovrebbe impegnarsi a rafforzare la cooperazione bilaterale con la Federazione Russa in tutte le sfere di reciproco interesse. Lo ha dichiarato il presidente del parlamento di Chisinau, Zinaida Greceanii. “Guardare alla Russia come se fosse esclusivamente un mercato per i nostri prodotti è un errore: ripristinare un interscambio commerciale adeguato è fondamentale”, ha aggiunto, parlando all’emittente “Ntv Moldova”. Le relazioni tra Russia e Moldova sono peggiorate dal 2015, quando il precedente governo moldavo ha ratificato l'accordo di associazione e stabilizzazione con l'Unione europea. La Russia aveva emesso una moratoria temporanea sull'importazione di determinate merci moldave, temendo che Chisinau potesse diventare una strada per le merci dell'Ue. (Moc)