Usa: vicepresidente Fed Clarida, prospettive economiche globali peggiorate da luglio

- Il vicepresidente della Federal Reserve (Fed), Richard Clarida, ha dichiarato oggi che l’economia globale si è deteriorata nell’ultimo mese. “Ovviamente, l’economia globale è peggiorata dal nostro incontro di luglio”, ha detto Clarida alla “Cnbc” dal simposio di politica economica della Fed a Jackson Hole. “L’economia globale sta rallentando e vi sono forti pressioni disinflazionistiche”, ha aggiunto. Tuttavia, Clarida ha affermato che l’economia degli Stati Uniti è “in una buona posizione”, aggiungendo che non vede un aumento del rischio di recessione.“Penso che devi guardare ad una vasta gamma di indicatori, ma quelli su cui mi concentro non segnalano un elevato rischio di recessione”, ha detto Clarida. “La mia ipotesi è che il prossimo anno l’economia sarà in crescita o al di sopra della tendenza con una politica adeguata”. (segue) (Was)