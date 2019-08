Usa: dipartimento Salute Illinois denuncia primo possibile decesso correlato allo svapo

- Un individuo negli Stati Uniti è morto a causa di una malattia respiratoria legata allo svapo, ovvero all'utilizzo delle sigarette elettroniche. Il caso potrebbe essere il primo nel paese, secondo quanto riferito dal dipartimento per la Salute pubblica dell'Illinois in un comunicato stampa. "Il dipartimento della Salute pubblica dell'Illinois (Idph) ha appreso della morte di un individuo che aveva utilizzato la sigaretta elettronica per poi essere ricoverato in ospedale con gravi malattie respiratorie", si legge nel comunicato. Ngozi Ezike, direttore dell'Idph, ha dichiarato nel comunicato che la situazione è allarmante e che bisogna far sapere che svapare o usare sigarette elettroniche può essere pericoloso. Le autorità sanitarie statunitensi hanno dichiarato che stanno indagando sui casi di 193 persone in 22 stati che hanno sviluppato gravi malattie polmonari dopo aver usato sigarette elettroniche. Si tratta di 40 casi in più rispetto a due giorni fa, quando i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie hanno emesso una dichiarazione che avvisava il pubblico delle malattie. La maggior parte coinvolge adolescenti e giovani adulti. (Was)