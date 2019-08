Business news: Serbia, investimenti diretti esteri nei primi sette mesi a 1,9 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli investimenti diretti esteri in Serbia hanno avuto nei primi sette mesi un valore pari a 1,9 miliardi di euro. Lo ha annunciato nei giorni scorsi il ministro delle Finanze di Belgrado Sinisa Mali in una dichiarazione riportata dall'emittente "B92". Mali ha affermato che "si tratta di un valore superiore del 31,3 per cento rispetto a quello riscontrato nello stesso periodo dello scorso anno". La Serbia, ha detto Mali, "va avanti in modo irrefrenabile". (Seb)