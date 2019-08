Business news: governo russo modifica regole vendita gas su mercato interno

- Il governo russo ha adottato una risoluzione che modifica le regole per la vendita di gas naturale attraverso la borsa sul mercato interno. È quanto si apprende in data odierna dal quotidiano russo "Vedomosti" che cita una copia del relativo documento, datato il 17 agosto. Esponenti dell'autorità Antitrust della federazione russa confermano tali informazioni. Il volume massimo che Gazprom e le sue affiliate possono vendere a prezzi non regolamentati ai consumatori domestici è stato aumentato a 25 miliardi di metri cubi l'anno. Il decreto inoltre annulla il principio di parità tra Gazprom e i produttori indipendenti. (Rum)