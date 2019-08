Business news: premier sloveno Sarec, serve secondo reattore in centrale nucleare Krsko

- La Slovenia dovrebbe costruire un secondo reattore nella centrale nucleare di Krsko: è quanto auspicato dal primo ministro Marjan Sarec, che ha visitato l'impianto nei pressi del fiume Sava e del confine con la Croazia. Sarec, riferisce l'agenzia di stampa "Sta", ha invitato a "investire tutti i nostri sforzi per costruire un secondo reattore" a Krsko in modo da sostituire quello attuale anche nel periodo dopo il 2043. "Dobbiamo investire tutti i nostri sforzi verso questo obiettivo per iniziare a costruire un altro reattore, poiché avremo bisogno di sempre più elettricità in futuro, soprattutto se vogliamo essere un paese prospero", ha detto Sarec. (Lus)