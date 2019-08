Usa-Brasile: Trump offre aiuto a Bolsonaro per fermare incendi in Amazzonia (2)

- Bolsonaro intanto è pronto ad autorizzare l'impiego delle forze armate per compiti non militari per combattere gli incendi che stanno colpendo l'Amazzonia. Il presidente brasiliano ha cambiato tono dopo che la questione ambientale si è trasformata in una crisi internazionale. L'Unione europea e almeno quattro capi di governo hanno assunto posizioni critiche verso Bolsonaro. Il governo brasiliano, secondo quanto riporta il quotidiano "O Globo", ha riconosciuto che le dichiarazioni polemiche del presidente Bolsonaro hanno contribuito ad amplificare la crisi rendendola un caso internazionale, coinvolgendo capi di Stato e di governo e celebrità di tutto il mondo. (segue) (Was)