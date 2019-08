Business news: Bulgaria, primo semestre 2019, in aumento investimenti diretti esteri

- Gli investimenti diretti esteri in Bulgaria, nella prima metà del 2019, si sono attestati a 457,1 milioni di euro, ovvero lo 0,8 per cento del valore del Pil. E' quanto rende noto l'ufficio nazionale di statistica bulgaro. Nello stesso periodo del 2018, il valore degli Ide in Bulgaria è stato di 152,6 milioni di euro. (Bus)