Business news: Grecia-Ue, Dombrovskis su un anno da fine piani salvataggio, "proseguire percorso intrapreso"

- Ad esattamente un anno dalla fine dei programmi di salvataggio internazionali, è importante che la Grecia continui il percorso di ripresa economica intrapreso. Lo ha dichiarato il vicepresidente della Commissione europea per l'Euro e il Dialogo sociale, Valdis Dombrovskis, in occasione del primo anniversario della conclusione con successo da parte di Atene del programma di sostegno del Meccanismo europeo di stabilità. Secondo quanto riferisce una nota Ue, questo programma triennale ha contribuito a risolvere le questioni strutturali profonde anche tramite i 61,9 miliardi di euro prestati alle autorità di Atene. "Il tasso di disoccupazione è calato al 17,6 per cento ad aprile 2019", sottolinea la nota Ue citando uno tra i risultati raggiunti dall'economia ellenica visto il calo dal 27,9 per cento del 2013. (Gra)