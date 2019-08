Business news: Repubblica Ceca, ministero Difesa riceverà più fondi nel bilancio 2020

- Il ministero della Difesa ceco riceverà 1,2 miliardi di corone aggiuntive (circa 46,4 milioni di euro) nel bilancio dell'anno prossimo. Lo comunica l'emittente radiofonica "Cesky rozhlas", riprendendo l'annuncio fatto dal titolare del ministero, Lubomir Metnar, dopo il colloquio avuto con il ministro delle Finanze, Alena Schillerova. Il budget totale del dicastero sale quindi a 75,5 miliardi (2,9 miliardi di euro). La Repubblica Ceca sta attraversando un processo di ammodernamento delle forze armate e ha fissato l'obiettivo di raggiungere il 2 per cento di spesa nell'ambito della difesa entro il 2024. Attualmente il paese spende in difesa l'1,2 per cento del Pil. (Vap)