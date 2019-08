Stati Uniti: Wall Street affonda con l'intensificarsi delle tensioni commerciali Usa-Cina

- Wall Street è crollata oggi, 23 agosto, dopo l'ennesimo inasprimento della guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina, con il presidente Donald Trump che ha chiesto alle aziende statunitense di cercare alternative per evitare di fare affari con la Cina dopo che Pechino ha annunciato nuove tariffe per 75 milioni di dollari di prodotti statunitensi. Dow Jones ha perso 622,19 punti, ovvero il 2,37 per cento, l'S&P 500 ha perso 75,7 punti, il 2,59 per cento, e il Nasdaq Composite è sceso di 239,62 punti, ovvero il 3 per cento. Le perdite hanno subito un'accelerazione dopo che il presidente Trump ha lanciato una serie di tweet in risposta al piano cinese di imporre delle tariffe aggiuntive sui beni statunitensi. "Non abbiamo bisogno della Cina e, francamente, staremmo molto meglio senza di loro", ha scritto su Twitter l'inquilino della Casa Bianca, ordinando alle aziende statunitensi di iniziare a cercare alternative alla produzione in Cina.(Was)