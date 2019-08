Russia-Usa: caso Whelan, ambasciata chiede di verificare condizioni del detenuto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi il tribunale distrettuale di Lefortovo, a Mosca, ha esteso di altri due mesi l’arresto del cittadino statunitense Paul Whelan, attualmente in carcere in Russia con l’accusa di spionaggio. “Il tribunale ha accolto la richiesta degli investigatori, e ha esteso l’arresto di Paul Whelan fino al prossimo 29 ottobre”, ha detto la giudice Elena Kaneva. Whelan, che è anche cittadino del Canada, dell'Irlanda e del Regno Unito, è stato arrestato in Russia lo scorso dicembre con l'accusa di spionaggio. L’uomo ha sempre negato le accuse e insiste sul fatto di essersi recato in Russia per partecipare al matrimonio di un amico. Se condannato, Whelan rischia sino a 20 anni di carcere. (Was)