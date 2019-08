Canada: Ottawa vieta al personale del consolato di Hong Kong di recarsi in Cina

- Le crescenti tensioni tra Ottawa e Pechino hanno costretto il Canada a proibire al personale del proprio consolato a Hong Kong di recarsi in Cina, mentre cresce il numero di canadesi che vivono all'estero che annullano i viaggi nella seconda economia più grande del mondo. Due settimane dopo che le autorità cinesi hanno arrestato un dipendente del consolato britannico di Hong Kong, i diplomatici canadesi hanno dichiarato ieri di aver vietato al proprio personale locale di lasciare la città per lavoro. "Attualmente, il personale impegnato localmente non intraprenderà viaggi di lavoro ufficiali al di fuori di Hong Kong", ha affermato il consolato in una nota. Il personale di Hong Kong, ha osservato, "non possiede i passaporti diplomatici", che forniscono alcune protezioni. (segue) (Res)