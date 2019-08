Usa-Brasile: Trump offre aiuto a Bolsonaro per fermare incendi in Amazzonia

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha offerto assistenza al presidente brasiliano Jair Bolsonaro per affrontare gli incendi che stanno distruggendo parte della foresta amazzonica. Trump ha scritto sul suo profilo Twitter di aver parlato con il presidente brasiliano: "Gli ho detto che se gli Stati Uniti possono aiutare (per fermare) gli incendi della foresta pluviale amazzonica, siamo pronti a farlo!", ribadendo che gli Stati Uniti hanno prospettive commerciali "molto entusiasmanti" con il Brasile e che le relazioni tra i due paesi sono "forse più forti che mai". Il centro di ricerca spaziale brasiliana, l'Istituto nazionale per la ricerca spaziale (Inpe), che ha monitorato gli incendi dal 2013, ha affermato che il Brasile ha registrato oltre 74.000 incendi quest'anno, con un aumento dell'84 per cento rispetto allo stesso periodo nel 2018. (segue) (Was)