Business news: Grecia, governo punta a saldo primario al 3,5 per cento per fine 2019

- Il governo greco è ottimista sulla possibilità di raggiungere l'obiettivo di un saldo primario nel bilancio del 3,5 per cento del prodotto interno lordo a fine 2019. Questo, come riferisce il quotidiano ellenico "Kathimerini", sarebbe possibile grazie agli introiti dei primi sette mesi dell'anno, che andrebbero a superare le previsioni iniziali. Il governo potrà quindi avere un argomento a favore nei negoziati con i creditori internazionali in merito al bilancio del 2020, nella prospettiva di poter inserire un taglio delle tasse. Le entrate nette fra gennaio e luglio 2019 hanno raggiunto i 28,605 miliardi di euro, l'8,1 per cento in più di quanto stabilito in precedenza. (Gra)