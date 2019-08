Business news: premier ucraino Groysman, crescita del 4,6 per cento in secondo trimestre 2019

- Nel secondo trimestre del 2019, l’economia ucraina ha registrato una crescita del 4,6 per cento. Lo ha dichiarato il premier ucraino Volodymyr Groysman nel corso di una riunione dell’esecutivo, come riferisce l’agenzia di stampa “Ukrinform”. “Abbiamo riscontrato una crescita positiva nel secondo trimestre del 2019, del 4,6 su base annua. Questo dato è il più alto nell’ultimo decennio. Il nostro principale obiettivo è assicurare una crescita stabile dal 5 al 7 per cento, ma abbiamo bisogno di investimenti per riuscirci”, ha spiegato Groysman. (Res)