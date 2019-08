Business news: Ungheria, debito pubblico al 68,7 per cento del Pil a giugno 2019

- Il debito pubblico ungherese scende a giugno di quest'anno al 68,7 per cento del Pil (a marzo era al 70 per cento). Lo rivela la Banca nazionale ungherese (Nbh), ripresa dall'agenzia di stampa "Mti". Alla fine del secondo trimestre del 2018 il debito pubblico ungherese era pari al 74 per cento. La costituzione del paese richiede che il rapporto debito-Pil scenda di anno in anno fino al raggiungimento del 50 per cento. (Vap)