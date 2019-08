Business news: Kazakhstan, gasdotto Saryarka completo al 75 per cento

- Circa 796,6 chilometri, pari al 75 per cento, del gasdotto kazakho Saryarka sono già stati posati. Lo riferisce servizio stampa della società KazMunayGas, secondo cui il gasdotto aumenterà la sicurezza energetica del paese centro-asiatico, per garantire una fornitura continua di gas alle regioni centrali e settentrionali e migliorare la situazione ambientale. L’azienda prevede di completare i lavori di costruzione della conduttura entro la fine del 2019. Successivamente, spetterà alle autorità locali delle varie regioni procedere al processo di gassificazione dei centri urbani e della capitale. I lavori di saldatura sono stati completati nella regione di Kyzylorda e ora sono in corso nelle regioni di Karaganda e Akmola. Oltre 2 mila lavoratori e 800 unità di equipaggiamento sono impegnati nei lavori di costruzione del gasdotto. (Res)