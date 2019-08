Business news: Grecia, istituto di credito Bank of China apre filiale nel paese

- L'istituto di credito cinese Bank of China pianifica l'apertura di una sede in Grecia: lo ha annunciato il ministero degli Esteri di Atene tramite una nota. L'annuncio avviene dopo l'incontro in settimana tra il ministro degli Esteri ellenico Nikos Dendias e il direttore per l'Europa di Bank of China Zhou Li Hong. All'incontro ha preso parte anche il viceministro degli Esteri greco Kostas Fragogiannis. (Gra)