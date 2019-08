Business news: ex premier greco Tsipras rivendica ruolo governo Syriza per fine crisi economica

- Il governo guidato da Syriza è riuscito dove hanno fallito tre precedenti esecutivi: portare il paese fuori dalla crisi economica. Così il leader del partito Syriza, l'ex premier Alexis Tsipras, ha rivendicato il successo dell'azione economica del suo governo in un lungo articolo sul suo profilo Facebook, in occasione del primo anniversario dell'uscita della Grecia dai piani di salvataggio internazionale. Tsipras ha definito il 21 agosto 2018, come "l'arrivo di Ulisse a Itaca", dopo "un avventura senza precedenti di otto anni di austerità, e discredito economico e morale". "I sacrifici del popolo greco hanno portato risultati", ha dichiarato l'ex premier sostenendo di essere riusciti "ad invertire un quadro" fatto di disoccupazione elevata e difficoltà finanziarie. Secondo Tsipras, il nuovo governo di Nuova democrazia (Nd) "sta ora godendo i frutti del lavoro dei cittadini greci, e sta cercando di buttare giù quello che è stato costruito con grandi sforzi". (Gra)