Ue: Conte domani al G7 di Biarritz, a margine la partita del commissario europeo italiano

- L’8 giugno dello scorso anno, Giuseppe Conte partecipò al vertice del G7 di Charlevoix, in Canada, da premier esordiente sulla scena internazionale. Il governo gialloverde era entrato in carica appena da una settimana. Domani, alla riunione del G7 a Biarritz, in Francia, Conte parteciperà come presidente del Consiglio di un governo in carica per il disbrigo degli affari correnti, dopo le dimissioni presentate cinque giorni fa. Al di là delle coincidenze più o meno singolari, a margine del G7 di Biarritz si parlerà anche della crisi politica in Italia pur se l’agenda sul tavolo dei Grandi è molto pesante: dalla guerra dei dazi tra Trump e la Cina, alla Brexit, all’Iran, al Kashmir conteso, fino agli incendi che devastano l’Amazzonia. Il tema ufficiale della riunione organizzata dalla Francia di Macron è la lotta alle diseguaglianze. Ma, come sempre, saranno gli incontri informali a dominare il vertice. (segue) (Rin)