Business news: Usa-Romania, siglato memorandum d'intesa su tecnologia 5G

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un memorandum d'intesa sullo sviluppo della tecnologia 5G è stato siglato tra i governi degli Stati Uniti e della Romania. Lo ha annunciato il presidente romeno, Klaus Iohannis, dopo l'incontro avuto in settimana alla Casa Bianca con l'omologo statunitense Donald Trump. Secondo Iohannis, tale memorandum è stato siglato "considerata l'importanza della sicurezza delle reti di comunicazioni wireless della quinta generazioni per assicurare la prosperità e la sicurezza nazionale". Iohannis, parlando in conferenza stampa all'ambasciata romena di Washington, ha precisato che nel memorandum non viene menzionata alcuna specifica società: "In Romania sta per essere predisposta una procedura pubblica e penso che tutti dovrebbero essere contenti se avremo tante offerte, anche dagli Usa". Il presidente romeno ha detto infine di aver concordato con Trump anche sull'esigenza di rafforzare la cooperazione economica su energia, cybersicurezza e industria della difesa. (Rob)