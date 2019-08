Business news: Croazia, annunciata nuova fase di privatizzazioni

- Il governo croato affronterà nel prossimo periodo una nuova fase relativa al piano di privatizzazioni dovuto all'avvicinamento alla zona euro. Lo riferisce l'emittente "N1", secondo cui l'esecutivo intende "accelerare le vendite delle proprie quote in aziende pubbliche". Saranno in vendita partecipazioni in 90 compagnie e le prime 30 saranno offerte già nel mese di settembre. Nel primo gruppo si trovano soprattutto compagnie che operano nel settore turistico. (Zac)