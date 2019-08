Governo: fonti, in corso incontro Di Maio-Zingaretti

- Secondo fonti concordanti, è in corso un incontro faccia a faccia tra il capo politico del Movimento 5 stelle, Luigi Di Maio, e il segretario del Pd, Nicola Zingaretti. I due leader sarebbero a cena in un luogo mantenuto segreto, a Roma. Il punto più delicato in discussione sarebbe il nome del presidente del Consiglio dell'eventuale governo giallorosso. Di Maio insisterebbe su Giuseppe Conte. (Rin)