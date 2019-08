Usa: assistente segretario di Stato Risch in Honduras e Belize

- L'assistente al dipartimento di Stato statunitense per gli Affari consolari, Carl Risch, si recherà dal 26 al 30 agosto in Honduras e Belize per riesaminare le attività consolari, partecipare a una conferenza annuale sulla prevenzione delle frodi e incontrarsi con le controparti del governo straniero. Lo si apprende da un comunicato stampa del dipartimento di Stato Usa. Risch ribadirà l'impegno degli Stati Uniti “profondo e duraturo” su una varietà di questioni consolari, tra cui il benessere e la sicurezza dei cittadini statunitensi all'estero e un'elaborazione dei visti efficiente ed equa. (Was)