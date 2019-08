Brasile: governo Usa "profondamente preoccupato" per gli incendi di Amazzonia (2)

- "La commissione è profondamente preoccupata. L'Amazzonia è la foresta pluviale più grande del mondo e ospita un decimo delle specie esistenti", ha detto oggi la portavoce Mina Andreeva parlando alla stampa. "Per questo salutiamo con favore la proposta di Macron di discutere la questione durante il meeting del G7. Siamo come sempre in contatto con le autorità brasiliane e boliviane e siamo pronti ad aiutare come possiamo, per esempio fornendo assistenza o attivando il nostro sistema di osservazione satellitare Copernicus", ha aggiunto. Riguardo alla proposta di alcuni paesi europei di bloccare l'accordo di libero scambio tra Unione europea e Mercato comune dell'America del Sud (Mercosur) per fare pressione sul governo brasiliano, la portavoce Ue ha dichiarato che "l'accordo Ue-Mercosur è lo strumento migliore per ancorare ilò Brasile all'intesa di Parigi sul clima". Si tratta, ha aggiunto, "del primo accordo commerciale che include impegni vincolanti per implementare l'accordo di Parigi e altri accordi multilaterali". (segue) (Brb)