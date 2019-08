Governo: fonti, tra Di Maio e Zingaretti non c'è ancora accordo su possibile premier

- L'incontro a cena tra Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti è stato confermato. E' avvenuto in una casa privata ed è durato circa un'ora. Sul contenuto del colloquio tra il capo politico del Movimento 5 stelle e il segretario del Pd, le notizie provengono sempre da fonti non ufficiali. Il tema più delicato che sarebbe stato affrontato è quello del nome del presidente del Consiglio dell'eventuale governo giallorosso con Di Maio che avrebbe proposto la conferma di Giuseppe Conte. Nelle sue dichiarazioni pubbliche dei giorni scorsi, Zingaretti aveva insistito per una scelta di "discontinuità" e anche nella cena di stasera - secondo fonti Pd - avrebbe confermato questa posizione. Secondo le fonti, nell'incontro di questa sera non sarebbe stata ancora trovata un'intesa, ma ci sarebbe l'impegno per continuare gli incontri. E il clima del colloquio è stato definito "cordiale". (Rin)