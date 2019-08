Brasile: ambasciatore brasiliano a Roma incontra le imprese italiane a San Paolo

- L'ambasciata d'Italia in Brasile e il Consolato generale d'Italia a San Paolo hanno promosso un incontro tra i rappresentanti delle imprese italiane e il futuro ambasciatore brasiliano a Roma, Helio Vitor Ramos Filho, che assumerà l'incarico a partire da settembre. L'incontro ha avuto come obiettivo avvicinare il diplomatico alle aziende italiane in modo da poter favorire e incentivare gli investimenti e la collaborazione industriale tra Brasile e Italia. "L'incontro è stato molto positivo. Si tratta della dimostrazione evidente delle solide relazioni tra i due paesi", ha dichiarato alla stampa l'ambasciatore italiano a Brasilia, Antonio Bernardini. "Le imprese italiane hanno grande presenza e leadership qui in Brasile, e hanno dimostrato di essere in grado di fare affari. (segue) (Brb)