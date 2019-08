Brasile: ambasciatore brasiliano a Roma incontra le imprese italiane a San Paolo (2)

- Secondo quanto riferito dall'ambasciatore, oltre alla presenza storica di compagnie italiane in Brasile, come nel caso di Tim, Fiat o Enel, altre imprese sono interessate in progetti di costruzione di infrastrutture e autostrade nel paese. "L'accordo di libero commercio tra Unione europea (Ue) e Mercato unico del Sud (Mercosur) potrebbe complementare ancor di più la presenza economica italiana in Brasile, aprendo nuovi spazi in aree che oggi sono meno esplorate a causa delle alte tariffe, come il design", ha affermato Bernardini. In serata il console italiano a San Paolo, Filippo La Rosa, ha offerto una cena per i rappresentanti del governo dello stato di San Paolo, al fine si stringere ancor più il legame tra le autorità locali e le imprese italiane. (segue) (Brb)