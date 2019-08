Brasile: ambasciatore brasiliano a Roma incontra le imprese italiane a San Paolo (3)

- Lo scorso 24 aprile il governo brasiliano aveva annunciato la nomina del diplomatico Helio Ramos per il prestigioso incarico di ambasciatore del Brasile a Roma. Ramos sostituirà l'attuale ambasciatore Antonio Patriota, ex ministro degli esteri del governo di Dilma Rousseff che sarà trasferito all'ambasciata brasiliana in Egitto. Lo riferisce il quotidiano "Jornal do Brasil". Attualmente Ramos ricopre il ruolo di consigliere del presidente della Camera dei deputati, Rodrigo Maia. La nomina è vista come un gesto di riconoscimento di Bolsonaro verso Maia, dopo che tra i due è stato raggiuto un accordo per l'approvazione della riforma della previdenza. Ramos è stato citato tra i papabili ad assumere l'incarico di ministro degli Esteri subito dopo l'elezione di Bolsonaro. Ramos ha già lavorato all'ambasciata brasiliana a Roma all'inizio della sua carriera e parla italiano. Nel corso della sua carriera ha già lavorato come console generale a Miami, e durante il governo di Ferdinando Henrique Cardoso ha occupato temporaneamente il ministero delle Miniere e dell'Energia. (Brb)