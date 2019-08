Ue: Conte domani al G7 di Biarritz, a margine la partita del commissario europeo italiano (2)

- Per quanto riguarda l’Europa, uno dei temi più caldi è la formazione della nuova Commissione guidata dalla tedesca Ursula von der Leyen che il primo settembre – quindi tra poco più di una settimana – dovrà indicare al Parlamento europeo la composizione dell’esecutivo della Ue. E l’Italia non ha ancora proposto il nome del suo commissario proprio a causa della crisi politica. Conte, che arriverà a Biarritz domani pomeriggio, ha scelto la linea del riserbo per preparare la sua partecipazione al G7. Lontano dai riflettori, ma al centro delle trattative anche per l’eventuale governo tra M5s e Pd, il professore ha deciso di tirarsi fuori, anche fisicamente, dall’evoluzione della crisi. Ma a Biarritz dovrà comunque portare avanti una partita non da poco per l’Italia: quella del portafoglio che sarà assegnato al candidato a commissario europeo. L’Italia non ha fatto mistero di ambire alla delega alla Concorrenza. Ma intanto deve ancora trovare un nome e il termine per la sua presentazione scade il 26 agosto anche se la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, sarebbe disposta ad attendere qualche altro giorno. (Rin)