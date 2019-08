Usa: Corte suprema del Nebraska approva oleodotto Keystone XL

- La Corte suprema del Nebraska ha approvato oggi il percorso pianificato in cui sorgerà l'oleodotto Keystone XL, risolvendo una battaglia durata più di un decennio. Keystone XL, che trasporterà petrolio greggio dal Canada al Nebraska meridionale, è stato oggetto di manovre e contenziosi politici da quando è stato proposto nel 2008. Il progetto, che è stato respinto dall'amministrazione Obama, è stato ripreso sotto il presidente Trump. La decisione depositata oggi dalla Corte suprema del Nebraska ha stabilito che "dopo mesi di attenta considerazione" la corte ha trovato prove che dimostrano che i piani sono di "interesse pubblico" e che la Commissione di servizio pubblico dello stato ha agito in modo appropriato approvando il percorso per il gasdotto attraverso il Nebraska. I gruppi ambientalisti, che hanno contestato l'autorizzazione in tribunale, hanno denunciato la sentenza in quanto la corte non avrebbe considerato gli impatti ambientali della costruzione del gasdotto.(Was)