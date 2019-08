Russia-Usa: caso Whelan, ambasciata chiede di verificare condizioni del detenuto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciata degli Stati Uniti a Mosca ha chiesto formalmente oggi, 23 agosto, l'accesso "immediato" al personale consolare per verificare le condizioni del cittadino statunitense Paul Whelan, detenuto in Russia, dopo le accuse di essere stato ferito durante la custodia. Lo riferisce l'emittente statunitense “Cnn” che cita il portavoce dell'ambasciata Andrea Kalan. "La salute e il benessere dei cittadini statunitensi all'estero è la nostra massima priorità", ha scritto oggi Kalan su Twitter. Whelan ha presentato il reclamo durante l'audizione di oggi del tribunale che ha esteso la detenzione di Whelan fino al 29 ottobre. L'uomo ha anche lamentato che i suoi diritti sono stati violati e che i pubblici ministeri stanno agendo per conto del servizio di intelligence nazionale russo. Whelan, che si è dichiarato un ostaggio politico, ha detto che è stato ripetutamente minacciato e che è "costantemente soggetto" ad abusi e molestie. (segue) (Was)