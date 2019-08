Usa-Cina: Trump alza al 30 e al 15 per cento i dazi su merci cinesi

- Gli Stati Uniti aumenteranno dal 1° ottobre le tariffe imposte sui beni di importazione cinese, per un valore di 250 miliardi di dollari, dal 25 al ​​30 per cento in risposta alle nuove tariffe di ritorsione della Cina: lo ha dichiarato oggi il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, su Twitter. "A partire dal 1° ottobre, i 250 miliardi di dollari di beni e prodotti provenienti dalla Cina, attualmente tassati al 25 percento, saranno tassati al 30 percento", ha dichiarato Trump, aggiungendo che gli Stati Uniti avrebbero tassato le restanti importazioni per un valore di 300 miliardi di dollari con una percentuale del 15 percento, piuttosto che il 10 percento inizialmente previsto. Tali prelievi entreranno in vigore il 1° settembre. (segue) (Was)