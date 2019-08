Usa-Cina: Trump alza al 30 e al 15 per cento i dazi su merci cinesi (2)

- Oggi la Cina aveva annunciato tariffe aggiuntive per 75 milioni di dollari nei prodotti statunitensi, una mossa che ha subito provocato una forte reazione da parte dell'inquilino della Casa Bianca. Trump ha infatti chiesto alle compagnie statunitensi di tagliare i legami con Pechino e ha affermato che gli Stati Uniti sarebbero economicamente più forti senza la Cina. "Il nostro Paese ha perso, stupidamente, miliardi di dollari con la Cina per molti anni", ha scritto Trump in una serie di tweet. "Hanno rubato la nostra proprietà intellettuale al ritmo di centinaia di miliardi di dollari all'anno, e vogliono continuare. Non lascerò che ciò accada! Non abbiamo bisogno della Cina e, francamente, staremmo molto meglio senza di loro”, ha tuonato l'inquilino della Casa Bianca. Il presidente ha anche chiamato il presidente della Fed, Jerome Powell, un "nemico" degli Stati Uniti e lo ha paragonato al presidente cinese Xi Jinping, dopo che Powell ha rifiutato di preannunciare un imminente taglio dei tassi di interesse. (Was)