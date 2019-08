Usa: vicepresidente Fed Clarida, prospettive economiche globali peggiorate da luglio (2)

- Oggi il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, si è nuovamente scagliato contro il presidente della Banca centrale (Fed) Jerome Powell, chiedendosi se fosse un “nemico più grande” per gli Stati Uniti rispetto al presidente cinese Xi Jinping. Powell ha dichiarato, nelle sue osservazioni annuali a Jackson Hole, che le prospettive economiche globali “si stanno deteriorando” e che non esiste un “libro delle regole” sulle guerre commerciali, promettendo che la Fed “agirà come appropriato per sostenere l’espansione”. (Was)