Usa: giudice Corte Suprema Ginsburg sottoposta a trattamento per tumore al pancreas

- Il giudice liberale Ruth Bader Ginsburg ha completato ieri, venerdì 23 agosto, un ciclo di tre settimane di radioterapia per un tumore maligno al pancreas: lo ha annunciato la Corte Suprema. Il trattamento, presso il Memorial Sloan Kettering Cancer Center di New York City, è stato effettuato contro un tumore scoperto all'inizio di luglio durante un esame del sangue di routine. "Il giudice ha tollerato bene il trattamento", si legge nella dichiarazione. "Il tumore è stato trattato in modo definitivo e non ci sono prove di malattie in altre parti del corpo", ha aggiunto. Ginsburg, 86 anni, è membro della corte da 26 anni. Ha lottato spesso contro il cancro durante il suo mandato, subendo un intervento chirurgico nel 1999 per il cancro del colon-retto, una procedura per il cancro del pancreas nel 2009 e un'altra operazione per rimuovere due noduli maligni ai polmoni lo scorso dicembre. Ginsburg ha ripetutamente affermato che intende restare membro della Corte fintanto che sarà all'altezza del ruolo ricoperto e che i liberali l'hanno esortata a rimanere almeno finché il presidente repubblicano Trump sarà in carica.(Was)