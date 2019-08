Canada: Ottawa vieta al personale del consolato di Hong Kong di recarsi in Cina (2)

- Giovedì il governo canadese ha anche aggiornato i suoi consigli di viaggio, avvertendo che "è stato segnalato un aumento dello screening dei dispositivi digitali dei viaggiatori ai valichi di frontiera tra la Cina continentale e Hong Kong". La restrizione ai viaggi per il personale locale riflette la situazione sempre più tesa tra Cina e Canada, a seguito dell'arresto a Vancouver della direttrice finanziaria di Huawei, Meng Wanzhou, e del successivo arresto in Cina di due cittadini canadesi, Michael Kovrig e Michael Spavor. Le tensioni sono aumentate dopo le preoccupazione espresse per le proteste a Hong Kong da parte del primo ministro Justin Trudeau e del ministro degli Esteri Chrystia Freeland. (Res)