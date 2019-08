Governo: Giacomoni (FI), con Pd-M5s arriverà patrimoniale su casa e risparmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il governo della svolta a sinistra tra i 5 stelle e il Partito democratico è l'ennesimo governo contro natura e contro la maggioranza degli italiani che si ritroveranno a pagare più tasse, una patrimoniale sulla casa e sui risparmi". Lo ha dichiarato ai microfoni dei tg, Sestino Giacomoni, deputato e membro del coordinamento di presidenza di Forza Italia. "Non è certo questo il governo che serve per rilanciare lo sviluppo e l'occupazione", ha concluso Giacomoni. (Com)