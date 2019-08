Infrastrutture Roma: Gatta, lavori abbattimento Tangenziale est procedono regolarmente

- "È mia intenzione rassicurare i cittadini sul fatto che i lavori di abbattimento della Tangenziale est stanno procedendo regolarmente, secondo l’articolazione dell’intervento così come programmato e presentato ai romani e alla stampa, già prima del 5 agosto, specificando le singole fasi dei lavori. Il tratto di sopraelevata davanti alla Stazione Tiburtina non può essere demolito 'tout court', ma è necessario osservare una serie di procedure preliminari perché ciò avvenga in sicurezza e nel rispetto della legge, quindi ci sorprende che alcune testate giornalistiche insistano nell’evidenziare che non è ancora iniziata la demolizione e continuino a richiedere date". Lo scrive, su Facebook, l'assessore di Roma Capitale ai Lavori pubblici, Margherita Gatta. "I lavori, complessivamente, dureranno 450 giorni - aggiunge - e per le prime due fasi non è possibile stabilire a priori una durata definitiva, potendo presentarsi, oppure no, durante le operazioni in esse previste, determinati elementi di variabilità. Al momento siamo in attesa dei risultati dei carotaggi, effettuati già a partire dal 6 agosto, e della campionatura dei materiali, che sono ora in laboratorio per le analisi. Un lavoro necessario non solo per tutelare la salute dei cittadini, al fine di scongiurare la presenza dell’amianto o di altri materiali tossici, ma anche per consentire poi lo smaltimento con il previsto riuso al 100% dei materiali, una particolarità non banale di questo appalto". (segue) (rer)