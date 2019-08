Infrastrutture Roma: Gatta, lavori abbattimento Tangenziale est procedono regolarmente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La seconda fase - scrive ancora - prevede la bonifica da eventuali ordigni bellici presenti in zona, una procedura divenuta obbligatoria per legge quando si effettua una demolizione. Il cronoprogramma relativo soprattutto a questa parte dei lavori non può che essere, quindi, indicativo per sua stessa natura. Solo successivamente inizierà la demolizione vera e propria, ovvero le fasi in cui il cantiere in opera sarà più evidente e si potranno cominciare ad apprezzare l’evolversi dei lavori, il cambiamento della zona passo dopo passo, le modifiche concrete e tangibili al paesaggio urbano. I residenti si sono battuti per vent’anni, nella speranza che la sopraelevata fosse demolita. Questo cantiere è la risposta che volevano. I lavori sono in corso, seguono il programma e si stanno svolgendo nel migliore dei modi, perché vogliamo restituire ai romani una zona qualitativamente diversa. In ogni caso, eventuali problematiche che dovessero presentarsi nel corso dei lavori, saranno affrontate di volta in volta con determinazione. Rispetto alle segnalazioni pervenute sulla presenza di persone senza fissa dimora nelle aree di cantiere, stiamo allertando la polizia di Roma Capitale e le autorità affinché intervengano tempestivamente". (rer)