Nidi Roma: Raggi, una buona notizia per 59 famiglie Municipio XI, frequenza assicurata a partire dal 3 settembre

- "Ho una buona notizia per le famiglie di 59 bambini che quest’anno hanno effettuato la prima iscrizione in alcuni nidi del Municipio XI. Rischiavano di non poter iniziare la frequenza prima del 23 o del 30 settembre, perché le strutture interessate ('Coccole e colori', 'Nidoidea' e 'Chiaramonti') sono oggetto di lavori di messa in sicurezza per l’adeguamento alla normativa antincendio". Lo scrive, su Facebook, il sindaco di Roma, Virginia Raggi. "Sono intervenuta personalmente - aggiunge - perché si offrisse alle famiglie la possibilità di una ricollocazione dei piccoli in altri asili del territorio. Oggi il Municipio ha diffuso un avviso in cui si precisano tempi e modalità del ricollocamento, consultabile all’indirizzo https://www.comune.roma.it/…/it/informazione-di-servizio.pa. La frequenza sarà assicurata a tutti i bambini nuovi iscritti dei tre nidi citati a partire dal 3 settembre. Altre strutture del Municipio XI sono interessate dai lavori di adeguamento alla normativa antincendio che – ricordo - è vigente da circa 10 anni e non è mai stata attuata. Per gli iscritti vecchi e nuovi di questi asili resta fermo il piano di aperture e collocamenti temporanei già comunicato alle famiglie e reperibile sul sito di Roma Capitale. La sicurezza dei bambini che frequentano le strutture educative di Roma Capitale è una priorità. Gli interventi sugli edifici che le ospitano non erano più rinviabili e questa Amministrazione si è assunta la responsabilità di portarli a termine. Lo sta facendo limitando al minimo i disagi per i piccoli e per le loro famiglie. Per questo ringrazio l’assessora alla Persona, scuola e comunità solidale Laura Baldassarre e il delegato al Municipio XI Mario Torelli, che hanno svolto un grande lavoro per individuare le migliori soluzioni". (rer)