Manovra: Tria a meeting Rimini, più che Italia è l'Europa che rischia recessione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non è l’Italia che rischia di entrare in recessione, "è l’Europa che rischia una recessione e c’è un problema di possibile crisi economica a livello globale". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria intervenendo al Meeting di Rimini. "L’impatto della guerra sui dazi Usa-Cina, ma anche le difficoltà delle guerre commerciali sulla tecnologia, stanno ritardando gli investimenti con un effetto pesante sull’economia mondiale - ha spiegato Tria - la Germania è vicina alla stagnazione e lo è anche l’Italia", ma il nostro paese "paradossalmente, pur nella stagnazione, sta dimostrando una forte resistenza, una resilienza dell’economia", ha detto Tria nel suo intervento pubblico ribadendo quanto aveva già dichiarato arrivando a Rimini. "Per fortuna, siamo in una situazione in cui i conti sono in ordine e abbiamo tassi di rendimento sul debito molto bassi: vediamo adesso che cosa si dovrà fare, o noi o qualunque governo ci sarà, che potrà muoversi con molta calma", ha concluso Tria. (Rin)