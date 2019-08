Lega: Loris Corradi non è nostro tesserato

- L'ufficio stampa della Lega segnala in una nota che "il vicesindaco di Roveré Veronese, paese della Lessinia, Loris Corradi, non è tesserato Lega, come invece è stato riportato erroneamente da alcune agenzie stampa e da alcuni quotidiani locali e nazionali, ma è un esponente di Fratelli d'Italia di cui è anche è stato nominato coordinatore locale del partito nel 2018. Corradi non fa parte del mondo Lega e non ne conosce ideali e programmi. Da sempre la Lega, infatti", continua la nota, "è in prima linea per difendere i diritti delle donne in ogni contesto sociale. Chiediamo quindi che gli organi d'informazione che hanno diffuso la notizia errata correggano immediatamente".(Com)