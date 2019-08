Brasile: governo Usa "profondamente preoccupato" per gli incendi di Amazzonia

- Il governo degli Stati Uniti d'America esprime "profonda preoccupazione" per gli incendi che stanno colpendo in queste ore l'Amazzonia. E' quanto riferito alla stampa da un funzionario della Casa Bianca. Il governo statunitense si è mostrato preoccupato in particolare per "l'impatto degli incendi boschivi amazzonici sulle comunità locali, la biodiversità e le risorse naturali della regione". Quello di Washington è solo l'ultimo intervento internazionale sul caso. Contro la posizione assunta da Bolsonaro rispetto agli incendi, oggi 23 agosto, sono arrivate le prese di posizioni di molti leader europei e della stessa Commissione europea che si è detta favorevole alla proposta del presidente francese Emmanuel Macron di discutere dell'emergenza ambientale in Amazzonia durante il G7, in programma questo fine settimana. (segue) (Brb)