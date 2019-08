Siria: Erdogan discuterà della situazione a Idlib durante telefonata con Trump

- Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha dichiarato oggi l'intenzione di discutere della situazione nella provincia siriana di Idlib durante una conversazione telefonica con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump che avverrà nei prossimi giorni. In giornata il presidente turco ha già parlato telefonicamente della situazione nella Siria nord-occidentale con il presidente russo Vladimir Putin. "Oggi abbiamo scambiato opinioni sulla situazione in Siria e assicurato la pace in Idlib con Putin. Nei prossimi giorni avremo uno scambio simile con Trump", ha detto Erdogan mentre parla con gli attivisti del suo partito. La Turchia ospiterà i presidenti di Russia e Iran, rispettivamente Vladimir Putin e Hassan Rohani, il prossimo 16 settembre ad Ankara per un summit sulla Siria. Si tratta del quinto summit sulla Siria a cui partecipano il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, e gli omologhi di Russia e Iran. I tre capi di Stato discuteranno della situazione a Idlib, ultima roccaforte dell’opposizione, della creazione della Commissione costituzionale e del proseguimento del processo politico. (Was)