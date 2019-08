Trasporti: Aspi su sciopero 25-26 agosto, rafforzati presidi e assistenza ai caselli

- In vista dello sciopero nazionale indetto dalle organizzazioni sindacali di categoria (dalle 10 alle 14 di domenica 25 agosto e dalle 18 di domenica 25 alle ore 02 di lunedì 26 agosto), Autostrade per l'Italia, si legge in una nota, "ha attivato una serie di misure per assistere gli automobilisti e favorire gli spostamenti degli italiani in una domenica di contro-esodo: potenziamento dei presidi di pronto intervento e assistenza a chi viaggia. Presso le stazioni interessate dai principali flussi di traffico sarà fortemente rafforzata la disponibilità di personale dedicato sia ai servizi di viabilità che al monitoraggio e alla gestione degli impianti, così da garantire un presidio di assistenza e informazione agli automobilisti durante le ore dello sciopero. Gestione dei flussi di traffico in uscita dai caselli interessati dallo sciopero. (segue) (Com)